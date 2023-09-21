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Türkiye'de memur maaşları Toplu Sözleşmedeki zam oranı ve enflasyon farkı ile belirleniyor.

Emeklilerin maaş zamları ise enflasyon farklarına endeskli olarak açıklanıyor.

Bu maaş zamları ocak ve temmuz ayları olmak üzere iki kez yapılıyor.

İşçilere verilecek en düşük maaş olarak tanımlanan asgari ücret belirlenmesi ise yılda bir kez uygulanıyor. Geçen yıl gibi enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde iki kez de zamlanabiliyor.

Şu anda geçerli olan en düşük maaşlar

En son Temmuz 2023'te en düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olarak açıklandı.

En düşük memur ekmeklisi maaşı 9 bin 876 bin lira olarak belirlendı.

En düşük SSK emeklisinin maaşı 7 bin 500 lira olmuştu. Kök maaşı bu rakamın altında kalanlar en az bu rakam kadar maaş almaya devam etti.

Özel sektörde geçerle olan ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret ise 11 bin 403 lira olarak uygulandı.

Yüzde 50 zam uygulanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın en son Ankara'da gazetecilere verdiği beyanata göre maaşlara ilk yapılacak zammın oranının yüzde 50 olduğu yayınlandı.

Mevcut memur ve emekli maaşları ile asgari ücretin yeni rakamlarının yüzde 50 zamlanması bekleniyor.

Yüzde 50 zam oranı göre yeni maaşlar

Bakan Işıkhan'ın verdiği zam oranı ile yeni maaşların olası rakamlarının tablosu hesaplandı.

Buna göre, en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 33 bin 25 bin liraya çıkacak.

En düşük memur ekmeklisi maaşı 9 bin 876 bin liradan 14 bin 814 liraya çıkacak.

En düşük SSK emeklisinin maaşı 7 bin 500 liradan 11 bin 250 liraya çıkacak.

Asgari ücret ise 11 bin 403 lira 17 bin 104 liraya yükselecek.

Farklı görevlerdeki memur maaşları da bu doğrultuda artmaya devam edecek.

Diğer memurların maaş zam oranına göre zamlı maaşları ise şöyle:

2023 yılı Temmuz ayında 32 bin 451 TL olan şube müdürü maaşı yüzde 50 oranında artışla 48 bin 676 TL’ye yükselecek.

Şu an 29 bin 538 TL olan uzman öğretmen maaşı yüzde 50 oranında artışla 44 bin 307 TL olacak.

2023 yılı Temmuz ayında 26 bin 654 TL olan öğretmen maaşı 2024 yılı Ocak ayında yüzde 50 artışla 39 bin 981 TL olacak.

Başkomiserin maaşı 2023 yılı Temmuz ayında 32 bin 626 TL seviyesindeyken, yüzde 50 oranında yükseltilmesi durumunda 48 bin 939 TL seviyesine yükselecek.

2023 yılı Temmuz ayında 29 bin 525 TL olan polis memuru maaşı yüzde 50 oranında artışla 44 bin 287 TL seviyesine çıkacak.

Uzman doktor maaşı 2023 yılı Temmuz ayında 54 bin 959 TL seviyesindeyken, yüzde 50 oranında artırılması ile birlikte 82 bin 438 TL seviyesine çıkacak.

Üniversite mezunu bir hemşirenin maaşı temmuz ayında 26 bin 440 TL alırken, 2024 yılı Ocak ayında yüzde 50 oranında artışla 39 bin 660 TL olacak.

Temmuz ayında 23 bin 538 TL alan bir teknisyenin maaşı 35 bin 307 TL olacak.

Temmuz ayında 48 bin 124 TL maaş alan bir profesörün maaşı yüzde 50 artışla 72 bin 186 TL olacak.

Şuan halihazırda 31 bin 763 TL maaş alan bir araştırma görevlisinin zamlı maaşı 47 bin 644 TL olacak.

2023 yılı Temmuz ayında 27 bin 620 TL maaş alan bir vaiz 2024 yılı Ocak ayında 41 bin 430 TL olacak.

Temmuz ayında 31 bin 562 TL maaş alan bir avukat yeni dönemde 47 bin 343 TL olacak.

ENSONHABER