Abdüllatif Şener, 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucu üyelerinden biriydi. Ancak 2009 yılında partiden ayrıldı. Şener'in AK Parti'den ayrılmasının arkasında yatan başlıca nedenler şunlardır:

Görüş Ayrılıkları: Şener, zaman içinde AK Parti'nin bazı politika ve uygulamalarıyla görüş ayrılığına düştü. Parti içindeki karar alma süreçleri ve yönetim tarzı konusunda endişeleri vardı.

Yolsuzluk İddialarına Karşı Duruş: Şener, parti içindeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına karşı net bir tutum sergiledi. Bu konuda açıklamalar yaparak parti yönetimine eleştiriler getirdi.

Liderlik Anlayışındaki Farklılıklar: Şener, AK Parti'nin liderlik anlayışının giderek daha merkeziyetçi bir yapıya dönüştüğünü düşünüyordu. Kendi liberal-muhafazakâr çizgisindeki görüşlerinin parti içinde yeterince temsil edilmediğini değerlendirdi.

Siyasi Görüş Değişimi: Zamanla Şener'in siyasi görüşlerinde de değişimler oldu. Parti içindeki muhafazakâr-İslami eğilimlerin güçlenmesi, Şener'in daha liberal ve merkez siyaset anlayışına yaklaşmasına neden oldu.

Sonuç olarak, Abdüllatif Şener'in AK Parti'den ayrılması, parti içindeki görüş ayrılıkları, yolsuzluk iddialarına karşı duruşu ve liderlik anlayışındaki farklılıklar gibi faktörlerin bir sonucu olarak gerçekleşti. Şener, kendi siyasi görüşlerine daha uygun bir platform arayışına girerek partiden istifa etme kararı aldı.