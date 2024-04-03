Partiden yapılan açıklamaya göre, DEM Parti, Van İl Seçim Kurulunun oy çokluğu ile aldığı kararı Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) taşıdı.

Zeydan ve parti avukatları, Van İl Seçim Kurulu kararının iptal edilmesi talebini içeren itiraz dilekçesini YSK'ye gönderdi.

Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti.