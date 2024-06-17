Türkiye teknolojik ve dijital gelişmelere uyumlu olarak yeni aktörleri devreye sokmaya devam ediyor.

E-imza bu uygulamalardan biriydi. Şahısları simgeleyen e-imza gibi şimdi de şirketlere temsil eden e-mühür uygulamasına geçiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yapılan “Elektronik Mühür” düzenlemelerine dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, Elektronik Mühür altyapısının tamamlanarak hizmete hazır hale getirildiğini bildirerek, şu açıklamayı yaptı:

Elektronik Mühür ile kamu işlemlerinin dijitalleşmesinin yanı sıra zamandan, kağıttan ve birçok diğer giderden tasarruf sağlayacak, resmi evrak güvenliğini artıracak bir adımı daha atmış bulunuyoruz.

"Elektronik Mühür, resmi mühür ile aynı hukuki niteliğe sahip olacak"

Elektronik İmza Kanunu’nda yapılan düzenlemeler sonucunda Elektronik Mührün resmi mühür dahil her türlü fiziki mühür ile aynı hukuki niteliğe sahip olacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

Elektronik Mührün, Mali Mühür yerine kullanılabileceğine ilişkin düzenlemelerin yapılmasının ardından ülkemizde kullanımını başlatmayı planlıyoruz.

"Elektronik İmza kişinin ıslak imzasına karşılık olarak geldi"

Elektronik İmzanın gerçek kişilere verildiğini ve kişinin ıslak imzasına karşılık olarak geldiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, imza sahibinin kimliğinin doğrulanmasını ve imzalanan verinin bütünlüğünü sağladığını söyledi.

"Elektronik mühür tüzel kişiliklere yani şirketlere özel"

Elektronik mührün ise tüzel kişiliklere yani şirketlere, kuruluşlara ve kurumlara verildiğini belirten Uraloğlu, mühür sahibinin kimliğini doğrulama amacıyla kullanılacağını ifade ederek şu bilgileri verdi:

Elektronik bir dokümanın tüzel kişi tarafından oluşturulduğunun ve kaynağının belirlenmesi, mühürlenen verinin bütünlüğü elektronik mühür ile sağlanacak. Kamu işlemlerinin dijitalleşmesinin yanı sıra zamandan, kâğıttan ve birçok diğer giderden tasarruf sağlayacak, resmi evrak güvenliğini artıracak bir adımı daha atmış bulunuyoruz.

“Gerekli hazırlık çalışmaları tamamlandı”

Türkiye’de, 5070 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilmiş ve aktif olarak faaliyet gösteren 8 adet elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı (ESHS) bulunduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, şu şekilde konuştu:

Yönetmelik ile düzenlenen elektronik mühürler de elektronik imza mevzuat kapsamında faaliyet gösteren ESHS’ler tarafından verilebilecek. Bunun için gerekli hazırlık çalışmalarımızı tamamladık. Elektronik Mührün, Mali Mühür yerine kullanılabileceğine ilişkin düzenlemelerin de yapılmasının ardından ülkemizde elektronik mührün kullanımını başlatmayı planlıyoruz.

"Mali Mühür' uygulamasını başlattık"

Teknolojik gelişmelere paralel olarak elektronik imzalı verileri kimin imzaladığı kadar yazıyı imzalayanın hangi kurum adına imza attığının önemli bir ihtiyaç haline geldiğini vurgulayan Uraloğlu'nun bu konudaki açıklaması ise şöyle:

Elektronik ortamda bir belgeyi üreten kurum, kuruluş, işletme ya da tüzel kişiliğin belirlenebilmesi için 'Mali Mühür' uygulamasını başlattık. 5070 sayılı Kanun ve İlgili Yönetmelik ile hukuki dayanağı oluşturulan ‘Elektronik Mühür’ ile ilgili çalışmaların yapılmasının ardından Elektronik mührün hem mali mühür hem de kurumsal mühür yerine kullanılabilmesini sağlayacağız.