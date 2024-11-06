ABD'de halk, bugün 47. başkanını seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin doğu eyaletlerinde TSİ 14.00'de başladığı ülkede, seçmenler Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında seçimini yaptı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Trump, 277 delege ile seçim zaferini garantiledi.

SALINCAK EYALETTE TRUMP ZAFERİ

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, ülkede "salıncak eyalet" olarak bilinen eyaletlerden Georgia'da, Cumhuriyetçi aday Trump, seçim yarışını kazanarak eyaletin 16 delegesini kendi hanesine yazdırdı.

40 DELEGEYİ SADECE TEXAS'TA KAZANDI

AP ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Texas'taki yarışı Trump önde tamamladı. Trump, Texas'ta 40 delege kazanmış oldu.

16 DELEGEYİ CEBE ATTI

AP yayımladığı resmi olmayan verilere göre, ülkede "salıncak eyalet" olarak bilinen eyaletlerden North Carolina'da seçim sonuçları belli oldu. Cumhuriyetçi Trump, 16 delegesi bulunan North Carolina'daki yarışı kazandı.

SEÇİM SONUÇLARI BÜYÜK HEYECAN YARATTI

Sandıkların kapanmaya başlamasının ardından ABD'lilerin seçim sonuçlarını bar ve kafelerdeki TV ekranlarından takip ettiği gözlemlendi.

CUMHURİYETÇİLER ÇOĞUNLUĞU SAĞLADI

ABD'de 2024 başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan Kongre seçimleri kapsamında Senato'da Cumhuriyetçiler toplamda 51 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu sağladı. ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimleriyle birlikte yapılan Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçiler Senato'da büyük bir başarı kazandı. West Virginia ve Ohio eyaletlerinde yapılan Senato seçimlerinde Demokrat rakiplerinde olan koltukları kazanan Cumhuriyetçi adaylar Jim Justice ile Bernie Moreno, böylece partilerine iki yeni sandalye getirdi. Bu sonuçlarla Senato'da şu ana kadar Cumhuriyetçiler 51 sandalyeye ulaşırken, Demokratlar ise 42 sandalye kazanmış durumda. 2022'deki ara seçimlerde Demokratlar, Senato'da çoğunluğu sağlamıştı.

HARRIS KONUŞMASINI İPTAL ETTİ

ABD'de başkanlık yarışında sona doğru gelinirken, Demokrat aday Kamala Harris'in bu gece bir konuşma yapmayacağı, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın ise zafer konuşması için hazırlık yaptığı bildirildi. ABD'de başkanlık yarışında delege sayısında rakibi Trump'ın gerisinde kalan Harris'in kampanya menajeri Cedric Richmond'dan bir açıklama geldi.

Harris'in seçim sonuçlarını takip ettiği başkent Washington'da bulunan Howard Üniversitesi'nde kurulan platformda kürsüye çıkan Richmond, kısa bir açıklama yaptı ve Harris'in bu gece bir konuşma yapmayacağını belirtti. Harris'e destek olmak üzere kampüse gelen kalabalığa, "Halen sayılacak oylar var, henüz sonucu açıklanmamış eyaletler var" diyen Richmond, Harris'in yarın seçim sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yapacağını söyledi.

TRUMP TARAFINDA KUTLAMA HAZIRLIĞI

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, seçimleri kazanmaya bir adım daha yakın gözüken Trump'ın, Flordia'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde zafer konuşması yapmak üzere hazırlık yaptığı bildirildi. Trump'ın ekibinin, Cumhuriyetçi adayın konuşma yapacağı kongre merkezine geçtiği ve hazırlıkların devam ettiği kaydedildi.

DONALD TRUMP KİMDİR?

New York'ta 14 Haziran 1946 tarihinde Frederick ve Mary MacLeod Trump'ın beş çocuğunun dördüncüsü olarak dünyaya gelen Trump, Alman asıllı Amerikalı iş adamı Frederick Trump'ın torunu. Emlakçı babasının da teşvikiyle gençlik yıllarından itibaren emlak dünyasına merak salan Trump, 1968'de Pennsylvania Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu, 1971'de babasının şirketinin başına geçti ve şirkete "Trump Organizasyon" adını verdi.

Şirketin merkezini Manhattan bölgesine taşıyan Trump, inşa ettiği otellerle tanınırlığını artırdı. 2004 yılında Amerikan NBC kanalında "Çırak" (The Apprentice) adlı bir program yapmaya başlayan Trump, bu programla şov şov dünyasına adım attı ve ismini dünya çapında duyurdu. Cumhuriyetçi partiden başkan adayı olan Trump, 2016-2020 arasında ABD başkanlığı yaptı.