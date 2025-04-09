ABD'nin yeni gümrük vergileri resmen devreye alındı. Böylece ABD'nin Çin'e uyguladığı vergi oranı yüzde 104 olarak yürürlüğe girdi. Trump, tarifelerden günde 2 milyar dolar kazandıklarını ifade etti. Çin ise tarifeler ile mücade edebilecek yeterli araca sahip olduklarını duyurdu.

Beyaz Saray, Çin'in tanınan süre içinde misilleme vergilerini kaldırmaması üzerine yüzde 104 oranında gümrük vergisinin 9 Nisan'dan itibaren uygulanacağını bildirdi. Çin, ABD'nin yüzde 34'lük tarifesine aynı oranda karşılık vereceğini kaydetti.