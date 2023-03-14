Karadeniz'de gerilim iyice tırmandı...

ABD’ye ait MQ-9 Reaper tipi İHA’nın Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında görev yaptığı sırada Rusya’ya ait 2 Su-27 savaş uçağı tarafından önleme yapıldığı ifade edilerek, önleme sırasında uçaklardan birinin İHA’ya çarptığı belirtildi.

Çarpma nedeniyle İHA’nın pervanesinde meydana gelen hasar sonrası Karadeniz’e düştüğü açıklandı.

"ABD İHA'sı kimse için tehdit oluşturmuyordu"

Beyaz Saray İletişim Koordinatörü John Kirby'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "ABD İHA'sı kimse için tehdit oluşturmuyordu ve uluslararası hava sahasındaydı" denildi.

Konuya ilişkin ABD Avrupa Komutanlığı tarafından da bir açıklama yapıldı.

ABD Avrupa Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rus Su-27 uçaklarından biri MQ-9'un pervanesine çarptı ve ABD kuvvetlerinin MQ-9'u uluslararası sularda düşürmek zorunda kalmasına neden oldu. Çarpışmadan birkaç kez önce, Su-27'ler profesyonel olmayan bir şekilde MQ-9'un üzerine yakıt boşalttı. Bu olay, güvensiz ve profesyonelliğe aykırı olmanın yanı sıra bir yetkinlik eksikliğini de göstermektedir."

"Bir Rus uçağı tarafından durdurulup vuruldu, bu da bir çarpışmaya ve MQ-9'un tamamen kaybolmasına neden oldu"

Öte yandan ABD Hava Kuvvetleri Komutanı James B. Hecker, "MQ-9 uçağımız, uluslararası hava sahasında rutin operasyonlar yürütürken, bir Rus uçağı tarafından durdurulup vuruldu, bu da bir çarpışmaya ve MQ-9'un tamamen kaybolmasına neden oldu. Aslında, Rusların bu güvensiz ve profesyonelliğe aykırı hareketi neredeyse her iki uçağın da düşmesine neden oluyordu." dedi.

"Rusları profesyonelce ve güvenli bir şekilde hareket etmeye çağırıyoruz"

Hecker ayrıca, "ABD ve Müttefik uçakları uluslararası hava sahasında faaliyet göstermeye devam edecek ve Rusları profesyonelce ve güvenli bir şekilde hareket etmeye çağırıyoruz" dedi.

Savaşın başından bu yana kullanılıyor

Öte yandan ABD, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın başlamasından bu yana bölgeyi izlemek için Karadeniz üzerinde Reaper insansız hava araçları kullanıyor.