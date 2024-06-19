18 Haziran Perşembe gününden itibaren A101 marketlerinde heyecan verici fırsatlar sizi bekliyor. Yeni aktüel katalogda, elektronik eşyadan beyaz eşyalara, ev tekstilinden mutfak gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. İşte bu haftanın dikkat çeken ürünleri:

Elektronik Ürünler:

Onvo 55" Ultra HD Android 13 Smart Led TV: 12.499 TL

JVC 50" 4K Ultra HD HD Android TV: 11.999 TL

Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led TV: 6.799 TL

Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led TV: 5.799 TL

Toshiba 65" Ultra HD Smart TV: 18.999 TL

Xiaomi Enchen Blackstone 3D Şarjlı Tıraş Makinesi: 459 TL

Ev ve Mutfak Gereçleri:

Aprilla Saç Düzleştirici: 299 TL

Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge: 1.299 TL

Manuel Doğrayıcı: 99 TL

Homend Grillant Inox Tost Makinesi: 1.499 TL

Ayarlanabilir Laptop Sehpası: 349 TL

Giyim ve Kişisel Bakım Ürünleri:

Samsung Galaxy Fit 3 Akıllı Saat: 1.899 TL

Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi: 279 TL

Zigon Sehpa 3'lü: 729 TL

26 Jant Ön Sepetli Bisiklet: 4.449 TL

Özel Kampanya:

Tencere seti, valiz, çamaşırlık, nevresim, pijama... Hepsi 1 Alana 1 Bedava!

Ayrıca, büyük bir sürpriz daha: Revolt RA5 180 cc Off-Road Benzinli ATV de sadece 84.990 TL! Bu muhteşem fırsatı kaçırmayın, sınırlı sayıda ürünle stoklar hızla tükeniyor.

A101’in sunduğu bu özel kampanya ile evinizi yenileyin, ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılayın. 18-21 Haziran tarihleri arasında A101 mağazalarına uğramayı unutmayın! Bu fırsatlar kaçmaz!