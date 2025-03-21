A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçının devre arasına 1-1'lik eşitlikle girildi.

9. dakikada ay-yıldızlılar öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın pasıyla topla buluşan Orkun Kökçü, ceza yayı içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi.: 1-0.

13. dakikada Kerkez'in savunmanın arkasına attığı uzun topu Szoboszlai, ceza sahası içi sol çaprazındaki Nagy'ye indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda Uğurcan Çakır sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışının ardından Kerkez'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunmadan seken topu kaleci Uğurcan Çakır, yakın direk dibinden kornere gönderdi.

25. dakikada Macaristan eşitliği yakaladı. Uğurcan Çakır'ın yaptığı pas hatasıyla başlayan atakta top sağ kanattaki Bolla'ya geldi. Bu oyuncunun arka direğe kestiği meşin yuvarlağı Varga, altıpas gerisindeki Schafer'e indirdi. Macar futbolcunun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top, Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.

34. dakikada sol kanattan gelişen atakta Kerkez'in ceza sahası uzak köşesine yaptığı ortada Bolla'nın yaptığı kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

69. dakikada ay-yıldızlı takım yeniden öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Mert Müldür'ün pasına hareketlenen Oğuz Aydın'ın son çizgiden ceza sahası içine yaptığı ortaya arka direkte omzuyla dokunan Kerem Aktürkoğlu, topu filelerle buluşturdu: 2-1.

73. dakikada A Milli Takım farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içi sağ çaprazındaki Kerem Aktürkoğlu, topu göğsüyle İrfan Can Kahveci'ye indirdi. Milli futbolcu, penaltı noktası civarından sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

88. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Bolla'nın penaltı noktasının gerisine çıkardığı topa bekletmeden vuran Csoboth'un şutunda kale çizgisinin hemen önünde araya giren İsmail Yüksek, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Vincenzo Montella: "Milli takımın ihtiyacı neyse onu yapmaya çalışıyorum"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettikleri Macaristan'ı 3-1 yenmelerine rağmen turun hala her sonuca açık olduğunu söyledi.

Montella, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Macaristan'ın oyun kurgusu oturmuş iyi bir takım olduğunu aktaran 50 yaşındaki teknik adam, "Sahada müthiş bir savaş vardı. Çok yüksek seviyeli bir fiziksel mücadele izledik. Macaristan'ın da yüksek seviyelere alışık bir takım olduğunu hepimiz gördük. Oyun kurguları oturmuş bir takım olduğu için hala her şey açık. O yüzden ikinci maça odaklanmamız gerekiyor. Bugün diğer maçlara göre daha az şut çekip daha çok gol attık. Bu beni çok sevindirdi. O yüzden futbolcularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Genç oyuncuların performansını öven Montella, "Bugün genç futbolcumuz Deniz Gül ve Can Uzun ilk kez resmi olarak milli maç oynadılar. Oğuz Aydın'ın da performansı beni memnun etti. Hepsini tebrik ediyorum." dedi.

Maç öncesi Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın açtığı "Milli takım kulüpler üstüdür, üstünün en üstüdür" yazılı pankartı hatırlatan Montella, "Taraftarımız önünde maç oynadığımız zaman çok mutlu oluyorum. Bize desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Maç öncesinde açılan pankart dikkati çekti ve beni çok mutlu etti. Bu ruhu hep birlikte devam ettirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella, geçmiş maçlara göre daha yüksek yüzdeyle bitirdiklerini vurgulayarak, "Bugün daha bitirici bir görüntümüz vardı. O yüzden diğer maçlara göre daha iyiydik. Özellikle ikinci yarıda bitiriciliğimizi daha iyi gösterdik." şeklinde görüş belirtti.

Elde ettikleri 3-1'lik galibiyetin rövanş öncesinde ufak bir avantaj olduğunu söyleyen Montella, "Tek düşüncem pazar günkü maç. Çok ufak bir avantaj elde ettik. Rakibimizin ne kadar yüksek seviyeli bir takım olduğunu gördük. Kazanmamız gereken rövanş maçı var. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Oyuncuları formalarına bakmaksızın seçiyorum"

Montella, milli takıma oyuncu seçerken oynadığı kulübe değil performansına göre tercih yaptığını dile getirdi.

Macaristan karşısında Beşiktaşlı futbolcu oynatmama nedeninin sorulması üzerine İtalyan teknik adam, "Çok basit bir şekilde seçim yapıyorum. İhtiyacımıza göre en iyilerimiz kimse onu seçiyorum. Milli takımda süremiz az olduğu için çok fazla çalışamıyorsunuz, detaylara inemiyorsunuz. O yüzden en iyisini seçmemiz gerek. Oyuncuları formalarına bakmaksızın seçiyorum. Milli takımın ihtiyacı neyse onu yapmaya çalışıyorum. Milli takım her şeyden üstündür." diye konuştu.

"Barış Alper'i üzülerek çıkarttık"

Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Montella, sakatlanarak çıkan Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'ın durumları hakkında şunları kaydetti:

"Kaan ile ilgili kontroller yapılacak. Durumuyla ilgili şu anda herhangi bir bilgimiz yok. Barış ilk yarıda bir darbe almıştı. İlk yarıda zoraki bir değişiklik yaptık. Barış devam etmek istese de ikinci yarıya değişiklik hakkımızın kalmasını istiyordum. Maç farklı yönlere de gidebilirdi. Üzülerek onu çıkarttık. Fizikli bir santrforla çok ceza sahasını doldurmak istemiştik. Sonrasında ortalardan 2 gol bulduk. Bu kadar fedakar, mücadelesi yüksek bir futbolcuyu çıkarırken üzülüyorsunuz ama maçın gereği buydu."

"Herkes benim gibi düşünseydi bana ihtiyaç olmazdı"

Montella, santrforsuz oyun nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Milli takımın fazla pozisyon ürettiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Avrupa Şampiyonası'nda da çok fazla pozisyona giren bir takımdık. Böyle de devam ediyoruz. Biraz ironik düşünmek istiyorum. Eğer herkes benim gibi düşünseydi bana ihtiyaç olmazdı. Kendi düşüncelerim doğrultusunda devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu: "Önemli bir galibiyet aldık"

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, A Ligi'ne yükselmek adına önemli bir galibiyet aldıklarını aktardı.

Türkiye'nin 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı taraftarlara teşekkür ederek, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Uzun zaman sonra İstanbul'da oynadığımız için çok mutluyuz. Bizi buraya geldiler, desteklediler. Biz de onlara bu galibiyeti hediye ettik. Bunu başardık, 3-1 iyi bir skor. Ama daha henüz bir şey bitmedi. Önümüzdeki maç çok önemli. İki gün sonra yine onlarla oynayacağız. Şimdi çok iyi dinlenmemiz gerekiyor. Çünkü 72 saat dinlenmek için az bir süre. Önemli bir galibiyet aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in transferde adının İtalyan ekibi Inter ile anılmasıyla ilgili bir soruya milli futbolcu, "Arda çok önemli bir oyuncu, hem de çok sevdiğim bir kardeşim. Bunu herkes biliyor. Tabii ki isterim, bize gelsin oynasın. Sonuçta kaliteli oyuncuları herkes ister. Ama onun durumu orada nasıl bilmiyorum. O yüzden de fazla karışmak istemiyorum çünkü sonuçta kendisi bilir. Tabii ki önerim daha fazla oynaması, hak ediyor. İnşallah gelir ama henüz doğru mu yanlış mı onu bilmiyorum." diye konuştu.

Tecrübeli futbolcularla genç oyuncuların takımda bütünlük oluşturduğunu anlatan 31 yaşındaki orta saha, "Ağabeyi değil de kardeş gibiyiz. Biz her geleni kucaklamaya çalışıyoruz. Sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bugün de yaptığımız gibi Deniz'i tebrik ediyorum. İlk maçına çıktı. Bize ilerleyen zamanlarda çok yardımcı olacak. Çok sevdiğim kaliteli bir forvet. Aynı zamanda Oğuz Aydın müthiş bir maç çıkardı. Onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Bugün sahada gösterdiler. Genç oyunculara ağabey değil de kardeş gibi davranmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öncelikli hedeflerinin Macaristan ile oynanacak ikinci maç olduğunun altını çizen Hakan Çalhanoğlu, şunları kaydetti:

"Hedefimiz tabii ki Dünya Kupası ama daha oraya odaklanmadık. Tabii ki kafamızın bir kenarında bu var ama şu anki maçlar bizim için daha önemli. Çünkü A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Bunu başardıktan sonra tabii ki Dünya Kupası elemelerine odaklanacağız. Daha zamanımız var. Şimdiki hedef sadece A Ligi'ne geçmek."

Milli takım kampındaki arkadaşlık ortamına ilişkin de konuşan tecrübeli futbolcu, "Kampta olduğumuz zaman güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz. Tabii ki maçlara bakarak dikkat ediyoruz. Biz de daha çok keyif almaya çalışıyoruz. Çünkü sonuçta biz de insanız. Uzun zaman sonra bir araya geldiğimiz zaman mutlu olmaya çalışıyoruz." diyerek konuşmasını tamamladı.

Orkun Kökçü: "A Ligi'ne yükselmek istiyoruz"

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nda orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, ikinci karşılaşmada da iyi bir sonuç alarak A Ligi'ne yükselmek istediklerini söyledi.

RAMS Park'ta oynanan milli maçın ardından basın mensuplarına mücadeleyi değerlendiren Kökçü, 3-1'lik galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu aktardı.

Her maça ayrı ayrı baktıklarının altını çizen 24 yaşındaki futbolcu, "Galip geldiğimiz için çok mutluyum. Türkiye'de ilk kez gol attığım için de çok mutluyum. En önemlisi tabii ki iyi bir sonuçla, avantajlı bir biçimde Macaristan'a gideceğiz. Macaristan'da da iyi bir sonuç elde edip A Ligi'ne yükselmek istiyoruz." diye konuştu.

Macaristan ile oynanacak ikinci maçta sarı kart cezalısı olduğu hatırlatılan milli oyuncu, "Maç öncesinde de bunu biliyordum. Maç içinde sinirlenebiliyorum. İyi bir şey değil tabii ki, cezalı duruma düştüm. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. İkinci maçı iyi bir şekilde bitireceğimize güvenim tam." ifadelerini kullandı.

Her maçtan galip ayrılmak için mücadele ettiklerini vurgulayan Orkun Kökçü, "Bizim takım çok iyi. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bunu başarabilecek oyuncu grubumuz var. Bugün de kazandık. Bu yüzden çok mutluyum. Ben taraftarımızla İstanbul'da hiç oynamamıştım. İlk kez oynadım. Güzel bir maçtı, güzel bir atmosferdi." şeklinde görüş belirtti.

Ay-yıldızlı futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile formasını giydiği Portekiz ekibi Benfica'daki performansına yönelik bir soruya Orkun Kökçü, "Orada durumlar son haftalarda iyi. Skor katkısı da sağlıyoruz. Daha iyi performans sergileyerek Benfica'da sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istiyoruz." yanıtını verdi.

Marco Rossi: "Kötü performansımızın bedelini yediğimiz 2 golle ödedik"

Macaristan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında İstanbul'da Türkiye'ye 3-1 yenilmelerini şanssızlığa bağladı.

İtalyan teknik direktör, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin kaliteli oyuncularıyla sonuca gittiğini belirten Rossi, "Futbolda her zaman önemli olan kazanmaktır. Bugün biz değil, Türkiye kazandı. Daha etkililerdi. Çok iyi oyuncuları var. Zaman ve alan verirseniz onlara karşı oynamak gerçekten çok zor. Ancak çoğunlukla sahada iyi olduğumuzu söyleyebilirim. İkinci yarının 10-12 dakikalık bölümü vardı. Bu bölümdeki kötü performansımızın bedelini yediğimiz 2 golle ödedik. Geçişler üzerinden birçok şans yarattık. Gol atabilirdik ama yapamadık. Bu futbolun bir parçası. Bazen şans sizin yanınızda olur, bazen olmaz. Bu gece de şans bizim yanımızda değildi. Tabii ki bazı hatalar oldu ama oyuncuların performansından şikayet edemem." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, kendilerinin kadro derinliğine sahip olmadığını vurgulayarak, "Andras Schafer'i çıkarmak zorunda kaldım. Zsolt Nagy'nin de başı döndüğü için oyundan aldım. Schafer, Nagy, Sallai olmadığı zaman bizler Türkiye değiliz. Onlar kadar yüksek seviyede oyunculara sahip değiliz. Böyle bir kadro derinliğimiz yok. Bugün Türk Milli Takımı'nda Arda Güler ve Merih Demiral gibi oyuncular yoktu ama onların yokluğunu bir şekilde telafi edebiliyorlar. Bizim kadar sorun yaşamıyorlar. Schafer, Nagy, Sallai olmadığı zaman bizim maç kazanmamız kolay değil. Galip gelebilmek için özel bir şeyler yapmamız gerek." ifadelerini kullandı.

Macaristan'da 23 Mart Pazar günü yapılacak rövanş maçında dönüş yapabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Marco Rossi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okulda öğrenciyken matematiğim iyiydi ama bu konularda yüzde vermeyi doğru bulmam. Macaristan'da 60 bin bizim, birkaç bin de Türk taraftarın önünde sahaya çıkacağız. Orada da atmosfer buradaki gibi olacak. O yüzden başımızı dik tutmamız gerek. Taraftarımızı gururlandırmamız için harika oynamamız, müthiş bir maç çıkarmamız gerekmiyor. Tek yapmamız gereken kazanmak. Görevimiz bu. Türkiye'ye karşı kazanmaya çalışacağız. Zor olacak, çok gol atmamız gerecek. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve kazandıktan sonra duruma bakacağız."