Birincilik ikramiyesi 5 milyon lira olan ve İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılan 97. Gazi Koşusu'nu Selim Kaya'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Mehmet Kaya'nın yaptığı "Urfa Aslanı" kazandı.

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya 22 tay katıldı.

Gazi Koşusu'nda en iyi derece, Bold Pilot isimli safkanda bulunuyor. 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot, Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yaptı ve Gazi Koşusu'nun 95 yıllık tarihinin en hızlı safkanı oldu.