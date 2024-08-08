Son Birkaç günden itibaren Türkiye'de özellikle de Instagram platformunun kaldırılmasıyla birlikte Roblox.com uygulamasının erişim engeli ile karşılaşmasından sonra şimdi de vatandaşlar özellikle de toplumun ahlak yapısını bozan TikTok uygulamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı yönünde sorular sormaya başladı.

TikTok kapanacak mı, TikTok ne zaman kapanacak, TikTok kapatılacak mı, TikTok neden kapatılacak son dakika 2024? Sorularının cevapları ve çok daha fazlası ile alakalı genel itibariyle Çin Merkezi sosyal medya platformu Tiktok’un kapatılıp kapatılmayacağı ile alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralarda Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman çok önemli açıklamalarda bulundu.

Buna göre yapılan açıklamaya göre Tiktok’ta paylaşılmaya başlanan Mustafa Kemal Atatürk ile alakalı tepki ifade edilerek,

Mustafa Kemal Atatürk ile alakalı Tiktok’taki paylaşımları kesinlikle onay vermiyoruz ve bunları Tasvip etmiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir değer olarak içinin boşaltılması ile Mustafa Kemal ve figürünün trolleştirilmesini kesinlikle onaylamıyoruz. İfadelerine yer verildi

Bu açıklamalardan sonra şimdi de Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan TikTok platformunun ne zaman kapatılacağı ile alakalı resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.