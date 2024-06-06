YENİ! BİM 7 Haziran 2024 Aktüel Kataloğu Çıktı! Kaçırılmayacak Fiyatlarla Elektrikli Bisiklet ve Daha Fazlası!

Elektrikli Bisiklet Fırsatı ve Daha Fazlası BİM'de!

BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da muhteşem indirimlerle karşımızda! 7 Haziran Cuma günü başlayan BİM aktüel kataloğu, sizi elektrikli bisikletlerden teknolojiye, mutfak ürünlerinden giyim ve valizlere kadar birçok fırsatla karşılıyor. İşte, 7 Haziran BİM indirimlerinde dikkat çeken ürünler:

Elektrikli Bisiklet ve TV Fiyatları Şaşırtıyor!

Senna ve Dijitsu markalarının 65" ve 55" Ultra HD Google TV'leri kaçırılmayacak fiyatlarla!

İhtiyacınıza göre çeşitli ekran boyutlarında televizyon seçenekleri mevcut.

RKS XS25 ve Alfa Romeo R1 elektrikli bisikletleriyle özgürlüğün tadını çıkarın.

Mounty bisikletler ve motosiklet setleriyle doğa ile iç içe keyifli anlar yaşayın.

Teknolojiden Mutfak Ürünlerine, Valizden Giyime Fırsatlar!

Heifer kablosuz kulaklık, Polosmart mikrofon ve Bluetooth speaker gibi teknoloji ürünleri.

Chef's markalı mutfak gereçleri ve Emsan tencereleriyle mutfağınıza renk katın.

Büyük boy valizler, uyku tulumları ve katlanabilir çantalarla seyahatlerinizde rahatlığı yakalayın.

Kaçırılmayacak Fırsatlar BİM'de!

7 Haziran Cuma günü başlayan BİM aktüel kataloğu, birbirinden avantajlı ve uygun fiyatlı ürünlerle dolu! Elektrikli bisikletlerden teknoloji ürünlerine, mutfak gereçlerinden giyime kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sizi bekliyor. BİM'e uğramadan alışveriş yapmayın, kaçırmayın!