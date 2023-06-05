Wanhaber

5 Haziran Dünya Çevre Günü, çeşitli farkındalık etkinlikleri ile kutlanıyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için önemli mesajların verildiği Dünya Çevre Günü kutlamalarında aynı zamanda çevre kirliliği konularına da dikkat çekilerek duyarlılık oluşturulması amaçlanıyor.

Gün dolayısıyla Van’da da çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Farkındalık oluşturmak ve çevreye dikkat çekmek üzere İpekyolu Belediyesi tarafından Van Gölü sahilinde çevre temizliği yapılırken, Edremit Belediyesi tarafından da Dünya Çevre Günü programı çerçevesinde Atık Getirme Merkezi açılışı gerçekleştirilecek.

Gün dolayısıyla birçok kurum ve vatandaş da sosyal medya hesaplarından çevre ile ilgili mesajlar paylaşıyor.

Ramazan Çetin