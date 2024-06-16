Türkiye’nin önemli geçiş noktalarından biri olan ve 43 ilin bağlantı noktası olarak bilinen "kilit kavşak" Kırıkkale’de, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle geçen araç sayısı 12 binden 80 bine kadar çıktı. Bayramın ilk gününde, kara yolundaki hareketlilik havadan görüntülendi ve trafiğin akıcı şekilde ilerlediği gözlemlendi. Bölgedeki uygulama noktalarında görev yapan trafik ekipleri, vatandaşların huzurlu ve güvenli yolculuk yapmaları için denetimlerine devam ediyor.

43 ilin geçiş noktası dronla görüntülendi: Araç sayısı 12 binden 80 bine çıktı

Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, uygulama noktasını ziyaret etti. Trafik denetimlerine katılan Vali Makas, durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını tebrik ederek, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas gazetecilere yaptığı açıklamada, 43 ilin geçiş güzergahı olarak bilinen "kilit kavşak" Kırıkkale’de, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kara yolundaki araç geçişinin yaklaşık 12 binden 80 bine kadar çıktığını söyledi.

Vali Mehmet Makas gazetecilere yaptığı açıklamada, 43 ilin bağlantı noktasında, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kara yolundaki araç geçişinin 12 binden 80 bine kadar çıktığını belirtti.

Arife günü, perşembe ve cuma günlerin de yoğun araç trafiğinin yaşandığını ifade eden Vali Makas, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yoğunluğun azaldığını, akşam serinliğiyle birlikte ise yeniden arttığını söyledi.

Dönüş trafiğinde de benzer bir yoğunluk beklediklerini belirten Vali Makas, vatandaşlara seyahatlerini yoğunluğa göre planlamalarını tavsiye etti.

Ayrıca sürücülerin hızlarını düşürmeleri konusunda uyarıda bulunan Vali Makas, İçişleri Bakanlığı’nın "yolun sonu bayram olsun" mottosunu hatırlattı.

Otobüs yolcuları dahil tüm yolcuların emniyet kemeri takmasının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Vali Makas, bu konuda hassasiyet gösterilmesini istedi.

Öte yandan bayram ziyaretleri kapsamında Vali Makas, Başkan Önal ve beraberindekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek personelin bayramını kutladı. Vali Makas, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) de yetkili kurum müdüründen son durum hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerde, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ hazır bulundu.