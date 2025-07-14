Van Büyükşehir Belediyespor, 8-13 yaş arası çocuk ve gençlere, yaz tatilinde uzman eğitmenler eşliğinde spor yapabilme imkânı sağlıyor. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Yerleşkesinde yer alan çim sahada 7 uzman antrenör ile hafta içi 3 günü süren antrenmanlarda, öğrenciler futbol temel eğitimi alıyor.

2 Temmuz tarihinde ücretsiz malzeme dağıtımı ile başlayan eğitimlerde, yetenek taramaları gerçekleşen ve taramalar sonucunda seçilen sporculara Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden lisans çıkartılarak spor hayatlarına devam ettirilecek.