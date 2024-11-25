2025 yılı yaklaşırken ödeme gücü bulunmayan vatandaşların gözü, Genel Sağlık Sigortası'ndan (GSS) yararlanmaya devam edip etmeyeceklerinde. Her zaman geçim derdindeki vatandaşın yanında olan hükümet, ödeme gücü bulunmayanlar için bir kez daha harekete geçecek.

GSS NEDİR, ZORUNLU MUDUR?

GSS; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı ifade ediyor. Genel sağlık sigortası kişilerin ekonomik gücü ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı 85 milyonluk Türkiye'nin tamamını kapsıyor. GSS zorunlu olup, bu hak ve yükümlülüklerden vazgeçilmesi mümkün değil.

KİMLERİ KAPSIYOR?

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, GSS kapsamında sigortalı sayılan 33 grup özetle şöyle: Bir işverenin emrinden çalışan 4/a'lılar, BağKur'lu 4/b'liler, kamu idarelerinde çalışan 4/c'liler. İsteğe bağlı sigortalı olanlar. Aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar, 18 yaşını doldurmamış çocuklar. 65 yaş aylığı alanlar. Şeref aylığı alanlar. Geçici köy korucuları emeklileri.

Dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonluğu kazanmış sporcular. İşsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler. Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler. Avukatlık stajı yapmakta olanlar. Hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kadınlar. 18 yaşından küçük engelli ve engelli yakını aylığı alanlar. Er, erbaşlar.

Hükümet ödeme gücü bulunmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için geriye dönük GSS borçları için ya silme ya da erteleme yöntemlerini hayata geçirdi. 2012 yılı borçları 2022 yılında, 2013 yılı borçları ise 2023 yılında çıkarılan af düzenlemeleriyle silindi. Geriye dönük 10 yıllık borçlar için de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle "erteleme" yoluna gidildi.

400 BİN KİŞİNİN BORCU SİLİNECEK

Önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla ilişkili yasa teklifinde 2014 yılı borçları için af düzenlemesi hayata geçirilecek. Bu kapsamda 400 bin ödeme gücü bulunmayan vatandaşın 250 milyon TL'yi aşan borcu silinecek.

10 YILLIK BORÇ ERTELENECEK

Öte yandan aralık ayından çıkarılması beklenen Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de geçim sıkıntısındaki milyonlarca vatandaşın 2015 yılından bugüne kadar olan milyarlarca TL'lik borçları ise bir yıl daha ertelenecek. Kulislere yansıyan bilgi, borç düğümünü çözecek kararnamenin aralık ayı içinde yayınlanacağı yönünde.

GSS BORCU NEDEN OLUR?

Çalışmayanların kendi primlerini dışarıdan ödemesi gerekiyor. Ödemediği taktirde her ay sigorta borcu çıkarılır. Gelir testi yaptırılmadığında da her ay ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin yüzde 3'ü tutarında GSS prim hesabına borç yazılır ve bu nedenle de GSS prim borcu birikir. Eğer GSS borcunun tamamı veya bir kısmı zamanında ödenmezse SGK icra veya haciz yoluyla borcu talep edebilir, ayrıca sağlık hizmetlerinden faydalanılamıyor.

2015'TEN BERİ UYGULAMA NE?

GSS kapsamındaki kişilere prim borçlarına bakılmaksızın 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunulmakta. Bu imkân, 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı Kararları ile neredeyse her yıl tekrarlandı ve son olarak 7977 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu uygulama 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı. Böylece ödeme gücü bulunmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlandı.