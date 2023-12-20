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WanHaber / ÖZEL

İpekyolu İlçesi Cumhuriyet Caddesinde yer alan Van Mall AVM için 23 Aralık 2023 açılış tarihi olarak belirlenerek duyurulmuştu.

10 yıldır açılmayı bekleyen ve yılan hikayesine dönen Van Mall AVM’nin 23 Aralık’ta açılması beklenirken, bina içinde birtakım fiziki çalışmaların tamamlanamamasından dolayı açılış tarihinin bir kez daha ertelendiği öğrenildi.

14 Ağustos’ta yeni yönetimi belirlenen Van Mall AVM’de şu an tadilatlar devam ederken yeni açılış tarihi hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Ancak edinilen duyumlara göre AVM için yeni açılış tarihi olarak 2024 yılı Şubat ayı işaret ediliyor.