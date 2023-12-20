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WanHaber

Van’da Gardaş Türküler Konseri düzenlenecek. Uluslararası konser ücretsiz olacak.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türk Musikisi Federasyonu (TÜMFED) ve Elazığ Kültür ve Musiki Derneği işbirliğiyle düzenlenecek olan konser, 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Uygulama Otelinde olacak.

“Uluslararası Kültür ve Sanat Buluşmaları” Van - Harput - Kerkük Gardaş Türküler Konseri, ücretsiz olacak. 23 Aralık Saat 19:00’da Van Uygulama Otelinde gerçekleştirilecek olan konsere tüm vatandaşlar davet edildi.

Program sanatçıları Van yöresinden Hüsamettin Ergül, Ümit Erciş, Fırat Turan, Harput’tan Hasan Öztürk, Zülfü Demirtaş, Ahmet Yüce, Adnan Çilesiz, Kerkük’ten Ali Benne, Hasan Naccar ve Ahmet Benne olarak açıklandı. Elazığ’dan da sanatçıların programa katılması bekleniyor.