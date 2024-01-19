Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk
16.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
19.00 Yukatel Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
21 Ocak Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Fenerbahçe-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek
19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
22 Ocak Pazartesi:
20.00 Mondihome Kayserispor-İstanbulspor: Cihan AydınKaynak: AA