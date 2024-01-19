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KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük, 2023 faaliyet raporunu açıklarken, Van’da bugüne kadar destek verilen işletme sayısını paylaştı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük, Van’da 2023 yılında bin 121 KOBİ’yi desteklediklerini belirtirken, bugüne kadar da 23 binden fazla işletmeye destek olduklarının altını çizdi.

Van’da 23 bin 193 işletmenin desteklendiğini dile getiren KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük, kentte 2023 yılında 492 yeni girişimcinin iş kurduğunu da aktardı.

KOSGEB Van 2023 yılı faaliyet raporunu açıklayan İl Müdürü Bilal Emre Yörük, işsizlik sorununun çözümüne ilişkin geliştirilen girişimcilik desteklerinden bahsederek, “Memleketimizin en büyük sorunlarından bir tanesi olan işsizlik sorununun çözümüne en büyük desteklerimizden biri olan; 2023 yılı KOSGEB Girişimcilik Destek Programı’ndan bahsetmek istiyorum. Bizler 2023 yılında 492 yeni girişimciye iş kurduk. Bu destekten faydalanan yeni girişimcilerimiz hem TSO hem de Esnaf ve Sanatkârlar Odalarımızın vergisini ödeyen işletme ve KOBİ üyeleri oldular” ifadelerine yer verdi.

KOBİ’LERE TOPLAM 925 MİLYON 290 BİN TL DESTEK

KOSGEB Van tarafından 2023 yılında bin 121 yeni KOBİ desteklenirken toplam destek miktarının ise 79 milyon 432 bin lira olduğu kaydedildi.

Girişimcilik destekleri kapsamında Van’da 3 bin 730 girişimcinin desteklendiğini söyleyen KOSGEB Van İl Müdürü Yörük, “Bugüne kadar girişimcilik desteği kapsamında KOSGEB olarak 3 bin 730 girişimcimizin kendi işini kurmasını teşvik ettik ve destek verdik. KOSGEB olarak 2023 yılında ise Van’da bin 121 KOBİ’mize destek verdik, sağladığımız destek miktarı ise 79 milyon 432 bin lira oldu.” şeklinde konuşarak KOSGEB Van Müdürlüğü olarak, Van’daki KOBİ’lere verilmiş destek miktarını da açıkladı.

İşletmelerin sorunlarına çözüm bulmaya gayret gösterdiklerini ifade eden KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük, “Müdürlüğümüzce Van ilinde KOSGEB tarafından desteklenen toplam işletme sayısı ise toplamda 23 bin 193 oldu, bugüne kadar 23 bin esnafımıza bir şekilde dokunduk, destek vermeye çalıştık, sorunlarına çözüm bulmaya gayret ettik. Bu bağlamda da KOSGEB Van Müdürlüğü olarak toplam 925 milyon 290 bin TL Van’daki KOBİ’lerimize vermiş olduğumuz bir destek miktarı var.” şeklinde konuşarak faaliyet raporunu açıkladı.