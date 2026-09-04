Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın da katıldığı toplantıda yaptığı konuşmayla dikkat çeken Sırma, Doğu Anadolu'nun zorlu coğrafyasında tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin ağır yükünü kadınların sırtlandığını söyledi. Dağlarda ve meralarda ter döken berivanların en temel insani ve mesleki ihtiyaçlardan mahrum kaldığını vurgulayan Sırma, özellikle dinlenme alanlarının yetersizliğine dikkat çekti.

Sırma, "Bir gölgemiz yok, berivanların gölgesi yok. Koyun mera geliştirilmesi yok. Hepsi kadınların işidir. Biz koyuna giderken yeterince su içemiyoruz; koyun nasıl sulanacak? Bahçeye giderken yeterince su içemiyoruz; bahçe nasıl sulanacak?" dedi.

Yüksekova'nın coğrafi konumu ve toprak yapısıyla Türkiye'nin tarımsal zenginliğine katkı sunabilecek büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Sırma, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TZOB yönetimine somut adımlar atılması çağrısında bulundu. Sınır ilçenin tarımda hak ettiği değeri görmesi gerektiğini belirten Sırma, "Yüksekova altındır, Türkiye zenginliğidir, Türkiye'nin geleceğidir. Lütfen Yüksekova'mıza biraz daha yüz göstersinler" ifadelerini kullandı.

Yerel üreticilerin en büyük sorunlarından birinin ürünlerini pazarlayabilecekleri uygun bir alanın olmaması olduğunu dile getiren Esma Sırma, konuşmasını kadın üreticiler adına yaptığı özel bir taleple tamamladı. Sırma, kadınların elleriyle ürettiği tarım ve el emeği ürünleri doğrudan tüketiciye ulaştırabileceği kooperatif destekli satış alanlarının kurulmasını isteyerek, "Pazarımız yok. Kadınlar adına pazar istiyorum. Bir halk pazarımız olsun lütfen" çağrısında bulunuldu.