Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Meclis'in gündeminde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilecek.

Bütçe teklifinin görüşmelerinin takvimi belli oldu.

SÜREÇ BİR AY SÜRECEK

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının komisyondaki müzakerelerinin belirlenecek takvime göre bir ay sürmesi öngörülüyor.

Teklif ilgili bakanlıklar ve kurumların özelinde tek tek tartışmaya açılacak.

KOMİSYONDAKİ BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ 23 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 23 Ekim Perşembe günü yapacağı sunumla başlanacak.

GÖRÜŞMELER TAMAMLANDIĞINDA 1 HAFTA ARA VERİLECEK

Kritik gündem nedeni ile yoğun geçmesi beklenen sunumun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için çalışmalara bir hafta ara verilecek.

TEKLİF SON OLARAK GENEL KURULA GETİRİLECEK

Komisyon müzakerelerinin tamamlanmasının ardından süreç, TBMM Genel Kurulu'nda devam edecek.

2026 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ

2026 yılında bütçe giderlerinin 18 trilyon 929 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 16 trilyon 216 milyar lira olacağı öngörülüyor.

2026 yılı bütçesinde deprem hasarlarının giderilmesi ve afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 653 milyar lira, eğitime ise 2026 yılında 1 trilyon 944 milyar lira ödenek ayrılacak.

Yükseköğretim kurumları bütçelerini 2026 yılında 651 milyar liraya çıkarıldı, yüzde 15,3 oranı ile en büyük payı yine eğitime ayrıldı.