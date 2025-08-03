Asgari ücretlinin maaşı Ocak ayında 22 bin 104 lira olmuştu. Hayat pahalılığı ile mücadele eden milyonlarca asgari ücretli Temmuz ayında ara zam beklerken bu beklenti de suya düştü. Ocak ayı için ise yüzde kaç zam yapılabileceği merak edilirken uzman isimden ilk rakam telaffuz edildi.

Sözcü TV'ye konuşan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamayı, "Diyor ki, 'Enflasyonun düşmesi fiyatların gerilemesi anlamına gelmez' Fiyatların gerilemesini beklemeyin" dedi.

"BEKLENTİ İÇİNDE OLMASINLAR"

Fiyat artış hızının düştüğünü kaydeden Erdursun, "Fiyatlar artmaya devam edecek ama daha yüksek artmayacak. Daha az artacak derken ücretler de maalesef onun daha altında arttığı için 2026 yılından sabit gelirliler çok beklenti içinde olmasınlar" sözlerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETLİ 2026'DA NE KADAR ZAM ALACAK?

Esnaf için de yüz güldüren haber vermeyen Erdursun, "Sabit geliri olmayan başta esnaf olmak üzere şayet faizler bir miktar düşmezse, krediye ulaşamazlarsa, şu anda uzatmaları oynuyor çoğu işletme" diyerek işletme sahiplerinin yaşadığı zorluklara değindi.

Son olarak asgari ücretliye kötü haberi de veren Erdursun, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Asgari ücretliye de en iyi ihtimalle 2026 Ocak'ta da yüzde 20 verir. Ücretler iyice geri çekilir ama kiralar başta olmak üzere harcamalar artmaya devam eder"

Yani asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi durumunda Ocak ayında maaşlar 26 bin 524 TL olacak.