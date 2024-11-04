Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı.

Yİ-ÜFE 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde1,29 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 27,17 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,24 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 artış gösterdi.

Her yıl ekim ayı sonunda oluşan bir yıllık ortalama ÜFE, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI: YÜZDE 43,93

Buna paralel olarak yeniden değerleme oranı da yüzde 43,93 olarak açıklandı.

Bu oranın 2025 yılında vergi ve harçlara zam olarak uygulanması bekleniyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI: 720 TL

Yurt dışı çıkış harcı ücreti 2024'te kullananılan 500 TL'den 720 TL'ye çıktı. Bu rakam 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANININ UYGULANACAĞI DİĞER KALEMLER

Pasaport, ehliyet, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), kimlik ücretleri, gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri.