Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği ve konakladığı tesisler ise otel, termal otel, termal müstakil termal otel, pansiyon, apart otel, özel tesis, motel, kamping olmak üzere çeşitlilikler gösteriyor.

2023 yılı süresince, Van’da bulunan tesisleri ziyaret eden kişilerin 336 bin 48’i tesis imkanlarından günübirlik şekilde yararlananlardan oluşuyor. Bu kişilerin ise 165 bin 123’ü yerli, 170 bin 925’i yabancı turistler oluşturuyor. 2023 yılı süresince tesislerde konaklama yapan kişi sayısı ise Van genelinde 692 bin 781 oldu. Konaklamalı turistlerin 377 bin 265’i yabancı turistlerden olurken, 315 bin 516’sı yerli turistlerden oldu.

VAN’IN EN ÇOK KONAKLANAN İLÇESİ İPEKYOLU

2023 yılında Van’ın en çok konaklanan ilçesi İpekyolu oldu. İpekyolu ilçesinde bulunan tesisleri 2023 yılı süresince 782 bin 61 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bunların 252 bin 21’i tesisleri günübirlik şekilde ziyaret ederken 530 bin 40’ı tesislerde konakladı. İpekyolu’nda bulunan tesislerde geceleyen kişilerin 351 bin 705’ini yabancı turistler oluştururken, 178 bin 335’ini yerli turistler oluşturdu.

İpekyolu İlçesinde bulunan tesislerdeki doluluk oranını Edremit İlçesi takip etti. Van’ın en yüksek turizm potansiyeli taşıyan ilçelerinden biri olan Edremit’te bulunan tesislerde 2023 yılında 102 bin 672 yerli ve yabancı turist konakladı.

Yerli ve yabancı turistler tarafından yoğunluklu olarak ziyaret edilen tesislerin bulunduğu diğer ilçeler ise; Erciş, Çaldıran, Başkale gibi ilçeler oldu.

VAN’DA BULUNAN TESİSLERİN DOLULUK ORANI

Van’da hizmet veren turizm tesislerinin doluluk oranı 2023 yılı ortalamasında yüzde 50’ye ulaşamadı. Van’da bulunan tesislerin doluluk oranı ortalaması 43,52 olarak kayıtlara geçti. Bu ortalamanın yüzde 19,82’sini yerli turistler oluştururken, 23,70’ini yabancı turistler oluşturdu.