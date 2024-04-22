TÜİK’in 2023 verilerine göre Van göç almaktan çok göç verir pozisyonda. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılında Van 39 bin 585 göç alırken, Van’da ikamet eden 56 bin 547 kişi ise başka yerlere göç etti.

Bu veriler ışığında gelen nüfustan giden nüfus çıkarılarak elde edilen net göç oranı, -16 bin 962 oldu. Yani 2023 yılında Van’dan giden kişi sayısı Van’a göç eden kişi sayısından 16 bin 962 kişi daha fazla olarak kayıtlara geçti.

1 milyon 127 bin 612 kişilik nüfusa sahip olan Van’a 2023 yılında 39 bin 585 kişinin göç etmesiyle illere göre göç alma sıralamasında Türkiye genelinde 26’ncı sırada yer aldı. Yine 2023 yılında Van’dan göç eden 56 bin 547 kişinin göç etmesiyle illere göre geç verme sıralanmasında ise Van, Türkiye genelinde 16’ncı sıraya yerleşti.

Göçün ölçülmesini sağlayan en temel araçların başında gelen net göç miktarı ve net göç hızı verilerine göre Van, Türkiye genelinde net göç miktarı sıralamasında 76’ncı, net göç hızı sıralamasında ise 77’nci sırada yer alarak göç devinim hızının yavaş seyrettiği iller arasında yer alıyor.

Yayımlanan istatistiklere göre 2008 ve 2023 yılları arasında Van’ın en çok göç verdiği yıl, Van depreminin de yaşandığı 2011 yılı oldu. 2011 yılında Van’dan göç eden kişi sayısı 72 bin 273 oldu. 2011 yılında kentten göç eden kişi sayısı, 1 milyon 22 bin 532 kişilik kent nüfusunun yüzde 7,07’sini oluşturuyor.

2023 yılında bu oran 56 bin 585 kişinin göç etmesiyle yüzde 5 oranında seyretti.