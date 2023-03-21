“Her der Newroz, her dem azadî” ve “Newroz ateşiyle özgürlüğe” şiarıyla gerçekleştirilen ve Maraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlere adanan 2023 Newroz’unun finali Amed’deki Newroz Parkı’nda gerçekleştiriliyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sloganlarla miting alanına yürüyen Diyarbakırlılar, 7 arama noktasındaki polis kontrolüyle alana giriş yapmaya başladı. Halk, uzun süre meydanda yapılan aramayı bekledi. Bu yıl da çakmak ve kalemler içeri alınmadı. Gazeteciler de 3 ayrı arama noktasından geçtikten sonra meydana giriş yapabildi.

Newroz sahnesinin çevresi polis tarafından ablukaya alındı, kitle ile sahne arasına tel örgü çekildi. Polis, kalkanlarıyla birlikte sahne ile kitle arasına konuşlandı.



Meydandaki sahneye, depremlerde yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı asıldı.

İran'da ahlak polisi tarafından öldürülen Mahsa Amini ile 2017 Amed Newroz'unda polis tarafından öldürülen Kemal Kurkut’un posterleri de meydana asıldı.

Evrensel