1 Ocak 2016 yılından önce ehliyetini alanlar için ehliyet yenileme süreci devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, eski ehliyetlerin yenilenmesi için sürenin 2 yıl daha uzatıldığını duyurmuştu. 2022 yılında alınan kararla eski sürücü belgelerinin yenileme süresi 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmıştı.

Yeni ehliyet alabilmek için sağlık raporunun alınması ve gerekli harçların yatırılması gerekiyor ayrıca 1 adet biyometrik fotoğraf da bulunmalı.

Gerekli işlem yapıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nden internet veya ALO199 nüfus müdürlüğü destek hattı üzerinden randevu alınmalı. Yeni ehliyet ise, kargo ile adrese teslim ediliyor.

GEÇİCİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLİYOR!

Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanımı mümkün.

13 BİN TL CEZA!

31 Aralık 2024'e kadar gerekli yenilik yapılmadığı takdirde ise eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi. Ayrıca, geçersiz ehliyet ile araç kullanılmasının cezasının 13 bin TL olacağı da konuşuluyor.

KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Yenilenmiş ehliyetlerin süresi de 10 yıl olarak belirlendi. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olacak.