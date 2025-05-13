Nesine 2. Lig Play-Off 2. Turu ilk maçları dün oynandı ve büyük heyecana sahne oldu. Kırmızı Grup’ta Artı Değer Van Spor FK sahasında Motolux 68 Aksarayspor’u konuk etti.

Zor geçen maçta her iki takım da bir birlerine skor üstünlüğü sağlayamadı ve karşılıklı gollerle mücadele 2 – 2 beraberlikle sonuçlandı.

Beyaz Grup’ta ise Altınordu ile GMG Kastamonuspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Altınordu 1 – 0 kazanarak rövanş maçı öncesi avantaj elde etti.

Her iki maçta da rövanş mücadeleleri 16 Mayıs tarihinde oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak. Rakibini elemeyi başaran takımlar 3. Tura yükselecek.