Bakan Özdemir Göktaş ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, engellilerin kamu kurumlarına atanması törenine katıldı. Bakanlıkta düzenlenen törende konuşan Göktaş, son 22 yıldır engelli vatandaşlar için her biri devrim niteliğinde reformlar gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın her bir vatandaşı kucaklayan, şefkat ve merhamet dolu, insanı merkeze alan siyasetiyle engelli vatandaşlarımız için pek çok yenilik yaşandı. Engelleri nedeniyle eğitim-öğretim alamayan, sokağının ötesine gidemeyen birçok insanımız artık kendisini ekonomik açıdan da sosyal açıdan da daha özgür hissediyor" dedi.

’ENGELLİ MEMUR SAYISI 20 YILDA 12 KAT ARTTI’

Göktaş, engellilerin temel haklarını korumak amacıyla imzalanan uluslararası sözleşmeler ve Anayasa başta olmak üzere iç mevzuatta önemli adımlar atıldığını vurgulayarak, "Son 10 yıldır engellilerin istihdamını artırmak ve sürekli hale getirmek için Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) uygulanıyor. 2012 yılında başlatılan EKPSS, kamuda çalışan engelli personel sayısındaki artışı sağlayan en önemli etken.

2012 yılından bu yana 42 bin 537 engelli vatandaşımız devlet memurluğuna atandı. 2002 yılında kamuda çalışan engelli memur sayısı 5 bin 777 iken; son 20 yılda bu sayı yaklaşık 12 kat artarak 68 bin 396’ya yükseldi. Bugün yapılacak 2 bin 392 atamayla engelli memur sayımız 70 bini aşmış olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak engelli adayların EKPSS ücretlerine de katkı sağlıyoruz.

Bakanlığımız bütçesinden 11 milyon 832 bin lira sınav ücreti 2022 yılı EKPSS için ÖSYM'ye aktarıldı. Bakanlığımız sınava girecek engelli vatandaşlarımız için sınav ücreti desteğini 28 Nisan'da gerçekleştirilecek 7'nci EKPSS sınavında da sağlayacak" diye konuştu.

'8 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL DAHA ALINACAK'

Esas olanın vicdanlardaki engelleri kaldırmak olduğuna dikkat çeken Göktaş, engelli vatandaşların sorunlarının çözümünün toplumun tüm kesimlerinin ortak bir anlayışla hareket etmesiyle mümkün olacağına işaret etti.

Göktaş, ayrıca bir başka atamanın daha müjdesini kamuoyu ile paylaşmak istediğini bildirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararname ile şimdiye kadar bakanlığımıza bir seferde alacağımız en yüksek personel alımını gerçekleştireceğiz.

Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz. Alımla ilgili detayları yakın zamanda paylaşacağız, şimdiden hayırlı olsun demek istiyorum" dedi. Göktaş, konuşmasının ardından ataması yapılarak sahneye davet edilen engellileri tebrik etti.