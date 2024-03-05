Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok konuda belirleyici olan şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı şubat ayında aylık bazda yüzde 4,53, yıllık bazda ise yüzde 67,57 olarak gerçekleşti. TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre 2 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 11,53 olarak kayıtlara geçti.

Bilindiği üzere emekliler ve memurlar her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere, 6 aylık dilimler halinde yılda 2 kez zam almakta. Bu doğrultuda iki aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaş zam oranları da belli oldu. Ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için de yüzde 4,53 enflasyon farkı alan memur ve emekliler, iki aylık yüzde 11,53’lük enflasyon farkını da şimdiden almış oldu.

Nihai emekli zammı 3 Temmuz’da TÜİK’in haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek. 10 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında yeniden değerlendirilecek.

Ayrıca memur ve memur emeklilerinin aylıklarına toplu sözleşme farkı da yansıtılacak. Buna göre 2024’ün ilk 6 ayında enflasyon oranlarına ek yüzde 15 zam yapılacak.