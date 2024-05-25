Bu sabah 10.00 sıralarında Manisa'nın Akhisar-Gördes yolu üzerindeki Kömürcü Mahallesi mevkiinde, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından ortalık can pazarına döndü

Yanan otomobildeki sürücü can verdi, 7 kişi yaralandı

Kazada çarpmanın etkisiyle bir otomobil yanarken, diğer otomobil ise yoldan çıkarak araziye uçtu. Alev topuna dönen otomobil içerisinden çıkamayan 1 kişi feci şekilde yanarak olay yerinde can verdi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.