Bu sabah 10.00 sıralarında Manisa'nın Akhisar-Gördes yolu üzerindeki Kömürcü Mahallesi mevkiinde, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazanın ardından ortalık can pazarına döndü
Yanan otomobildeki sürücü can verdi, 7 kişi yaralandı
Kazada çarpmanın etkisiyle bir otomobil yanarken, diğer otomobil ise yoldan çıkarak araziye uçtu. Alev topuna dönen otomobil içerisinden çıkamayan 1 kişi feci şekilde yanarak olay yerinde can verdi.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA