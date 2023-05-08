AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Yeşil Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi, Millet Partisi, Memleket Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Büyük Birlik Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Sol Parti, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Milli Yol Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Vatan Partisi ve Zafer Partisi'nin yanı sıra, 4 bağımsız aday, Van'da seçim çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürürken, 14 Mayıs'ta Van'da kullanılacak oy sayısı da belli oldu.

14 Mayıs'ta Van'da 706 bin 445 seçmen sandık başına giderek, 2 bin 294 sandıkta oy kullanacak. Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı Adayı Sinan Oğan ve Memleket Partisi Adayı Muharrem İnce'nin yanı sıra, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Vanlılar 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek.

Seçime sayılı günler kalırken, partiler seçim çalışmalarına hız verdi. Türkiye'de seçim heyecanı gün geçtikçe artarken, milletvekili adayları Van'da saha çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci dönem milletvekili genel seçimleri için 26 siyasi parti seçimlere girecek.

Milletvekili genel seçimlerine girecek partilerin milletvekili aday adayları çalışmalarına ağırlık verdi. 14 Mayıs'ta seçime Adalet Birlik Parti, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve Zafer Partisi katılacak.

AK Parti'nin Van Milletvekili listesinde Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, Abdulahat Arvas, Azad Kartal, Selma Biçek, Muhammed Çalağan, Ömer Faruk Karakurt ve Affan Orhan yer alırken, Cumhur İttifakı'nın ortağı olan MHP'nin Van listesinde Yahya Cancan, Ayhan Kahraman, Fatih Şahin, Abdulselam Arvas, Sunullah Keleş, Abdulhakan Üçdal, Abdulaziz Gülbay ve Serpil Taşkıran bulunuyor.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Van Milletvekili aday listesinde Seracettin Bedirhanoğlu, Ercan Çiçek, Aziz Örek, Muhlis Orhan, Meral Ayhan, Nurten Taş, Süleyman Kuşman ve Mehmet Kaval yer alırken, Yeşil Sol Parti çatısı altında seçime girecek olan HDP listesinde ise Pervin Buldan, Zülküf Uçar, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Sinan Çiftyürek, Gülderen Varli, Mahmut Dinsar, Havin Kiye ve Taylan Ertaş yer alıyor.

Cumhur İttifakı'nda yer alan Yeniden Refah Partisi'nin Van Milletvekili aday listesinde Kamil Yavuzer, Yakup Demir, Ali Şahin, Mehmet Şahin, Aydın Çiçek, Murat Ergin, İzzet Başkurt ve Nevzat Ataş yer alırken, Cumhur İttifakı'nda yer alan bir diğer parti olan Büyük Birlik Partisi'nin Van listesinde ise Muhammed Nur Kaya, Metin Kaya, Ümmü Gülsüm Tezel, Kazım Varçin, Turgut Güleşçe, Muhammet Elenür, Volkan Ertosun ve Cebrail Kaya yer aldı.

Memleket Partisi Van Milletvekili aday listesinde Haluk Terzioğlu, Mehmet Veysi Metin, Hidayet Erdoğan, Nevzat Koç, Yunus Acar, Azmi Ertek, Cengiz Durğun, Emircan Avcı yer alırken, Vatan Partisi'nde ise Akile Çevik, Adem Bayram, Mehmet Kaan Türkoğlu, Muhammet Tekin, Halil Halit Toker, Mehmet Koç, Seyhan Taşdemir ve Habip Pülat bulunuyor.

Seçime girecek diğer partilerin listelerinde yer alan adalar da saha çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci dönem milletvekili genel seçimlerine sayılı günler kalırken, milletvekili adayları da saha çalışmalarına ağırlık verdi. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimde hangi partinin Van'da kaç milletvekili çıkaracağı merak edilirken, tüm gözler seçim gününe çevrildi.

Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilirken, Van'da 706 bin 445 seçmen il genelinde kurulacak olan 2 bin 294 sandıkta oy kullanacak. Van'da 2018 yılında yapılan seçimde Selahattin Demirtaş oyların yüzde 58,4'ünü alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 35,4'ünü almıştı.

Muharrem İnce ise oyların yüzde 4,5'ini, Meral Akşener ise oyların yüzde 0,9'unu almıştı. 2018 Milletvekili seçiminde %34,8 oranında oy alan AK Parti 3 milletvekili çıkarırken, HDP ise Van'da 5 milletvekili çıkarmıştı. 1 milyon 128 bin 749 nüfusa sahip Van, 2023 milletvekili seçimlerinde 8 milletvekili çıkaracak. Van'da hangi partinin kaç milletvekili çıkaracağı merak ediliyor.

Van Bölge Gazetesi