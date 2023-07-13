WanHaber – ÖZEL – Fatma Öztürk

Yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek Vanspor, transfer sessizliğini bozdu. Dış transferde Medeni Bingöl ve Burak Kavlak'ı kadrosuna katan Vanspor FK, takımın 10 numarasını oluşturacak olan başarılı orta saha oyuncusu Bekir Can Kara ile anlaşmaya vardı.

Vanspor FK, Karacabey Belediyespor’da forma giyen 25 yaşındaki 10 numara pozisyonunda oynayan Bekir Can Kara’yı bonservisiyle beraber 2 yıllığına kadrosuna kattı.

2022-2023 sezonunu Karacabey Belediyespor’da geçiren tecrübeli orta saha oyuncusu Kara, 35 maçta 2855 dakika sahada kalırken, 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Dış transfere yoğunluk veren kırmızı siyahlı ekibin önümüzdeki günlerde birçok ismi duyurması bekleniyor.