Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Yeni Önlemleri

Sektördeki kayıt dışılıkla mücadele için kritik bir öneme sahip olup, bakanlık tarafından yapılan denetimlerin kapsamı genişletilmiştir.Akaryakıt istasyonlarındaki ödeme kaydedici cihazların güvenliğini arttırmak için yeni nesil cihazlar devreye alınmıştır, bu cihazlar, dışarıdan müdahalelere karşı korunaklı olup anlık bilgi paylaşımı yapabilme özelliğine sahiptir. Böylece, satışlarla ilgili verilerin anlık olarak ilgili makamlara iletilmesi sağlanarak, vergi kaçakçılığının önlenmesi hedeflenmektedir.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile Kontrol Artıyor

1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile akaryakıt alımı sırasında taşıtların plaka bilgileri otomatik olarak kaydedilecektir, bu sayede elle plaka girişi ve usulsüz fiş düzenlenmesi engellenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu sistemin devreye girmesiyle akaryakıt istasyonlarındaki vergi kayıplarının önemli ölçüde azalacağını belirtmiştir.