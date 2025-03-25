Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta Artı Değer Van Spor FK, deplasmanda lider Antalya Belek Üniversitesi Serikspor karşısına çıkacak.
Zor deplasmandan galibiyetle ayrılmayı isteyen Artı Değer Van Spor FK, bu maç için Antalya’ya uçtu.
Antalya Belek Üniversitesi Serikspor – Artı Değer Van Spor FK maçı 26 Mart Çarşamba günü (yarın) Serik İsmail Oğan Stadı’nda oynanacak.
Maçta hakem Mustafa Hakan Belder düdük çalacak. Mehmet Şenkaya ve Çağrıcan Pazarcıklı’nın yardımcı hakemlik yapacağı müsabakanın 4. hakemi ise Burak Doğru olacak. Maç yarın saat 14.00’te başlayacak.
Kaynak: Wanhaber / Umut Tarhan