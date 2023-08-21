WanHaber – Fatma Öztürk
Ölçme Seçme ve Değerlendirme Merkezi Başkanlığı’nın (ÖSYM) açıkladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2023 sonuçlarının ardından Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ni kazanan öğrencilere “Hoş geldiniz” mesajı yayımladı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, yayımladığı mesajda, “2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni eder, Van Yüzüncü Yıl Üniversitemizi tercih eden gençlerimizi tebrik ederim. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ailesine hoş geldiniz” ifadelerine yer verdi.