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Wanhaber / Haber Bülteni

Van Gölü sahilindeki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilen ve iki gün süren festival, renkli görüntülerle tamamlandı. Festivale yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

“BU TÜR ETKİNLİKLERE İHTİYAÇ VAR”

Dünyada yaşanan pandemi sürecinden dolayı ara verilen ve bu yıl yeniden düzenlenen "11. Van Denizi Edremit Su Sporları Festivali’ ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, bu festivali, ısrarla sürdürmenin gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Deniz kenarında yapılan en anlamlı etkinliklerden bir tanesi olduğunu belirten Başkan Say, festivale gösterilen yoğun ilgi ile vatandaşın bu tür etkinliklere önemle ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Başkan Say, “Yeni Edremit’i inşa ederken, sadece altyapı üstyapı çalışmaları yapmakla kalmıyoruz.

Aynı zamanda vatandaşın ihtiyaç duyduğu diğer alanlarda da çalışmalar yapmaktayız. Bu yüzden biz de göreve geldiğimiz günden itibaren gerek spora gerek kültür etkinliklerine, gerek ilçe turizmine ve sosyal belediyeciliğine büyük önem verdik” ifadelerini kullandı.

“BİR ÇOK PROJEYE İMZA ATTIK”

Gençlerin spora, kültüre ve farklı kulvarlara yönlendirilmeleri için bir çok fiziki projeye imza atarak tamamladıklarını söyleyen Başkan Say, “Bunlardan ilk olarak Edremit Spor Kulübümüzü kurduk, bölgenin ilk dalış okulunu bölgemize kazandırdık, gençlik merkezimizi tamamladık, ilçemize 5 adet semt sahası kazandırdık. İlçe stadyum projemizi tamamladık, yarı olimpik yüzme havuzunu hizmete açtık, ulusal ve uluslararası çeşitli branşta bir çok sporcumuzu desteklemekteyiz.

Bölgenin ilk millet kıraathanesini açtık, 500 öğrenci kapasiteli sürekli eğitim merkezini hizmete açtık, Şabaniye millet parkı ve kitap cafemizi açtık. Edremit ulaşım kart ile üniversite öğrencilerimizin ulaşım ücretlerini karşılamaya devam ediyoruz, ilçemizin ilk engelsiz yaşam merkezini hizmete açtık, aile toplum merkezini hizmete açtık.

2 bin 100 üniversite adayına 16 bin 500 adet kaynak kitap desteğinde bulunduk, maddi durumu olmayan, başarılı 383 üniversite öğrencimize tablet desteğinde bulunduk. YKS sınavına girecek olan 1424 ihtiyaç sahibi öğrencimizin sınav ücretlerini karşıladık. BESYO kurslarımızla 192 öğrencimiz üniversiteli oldu, toplum merkezinde 21 farklı branşta kurslarımız devam ediyor, 6 adet etüt merkezi açtık” diye konuştu.

“KENTİN YÜZÜNÜ DENİZE DÖNDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Van’ın tanıtımı açısından önemli olan bu festivali son derece önemsediklerini de vurgulayan Başkan Say, “Kentimizin özellikle turizm üzerinde turizm pastasından hak ettiği payı alması için bu gibi festivallerin çok önemli olduğunu biz biliyoruz.

Israrla sırtını denize dönen kentin yüzünün denize döneceğini ve bunun için her türlü çalışmayı yapacağımızı söylemiştik. Geçmişte yaptığımız gibi bu yıl da yapmanın mutluluğunu yaşadık. İki gün boyunca Van ve Edremit, bu tarz etkinliklerle dolu dolu keyifli zaman geçirdi.

İki gün boyunca süren ve müsabakalara katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.