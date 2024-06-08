Türkiye, Çin'den ithal edilen binek araçlara ilave vergi kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, mevcutta elektrikli otomobiller için uygulanan yüzde 40'lık vergi tüm yakıt tiplerindeki araçlar için de uygulanacak.

Bununla birlikte düzenleme ile en düşük gümrük vergisi de 7 bin dolar olarak belirlendi. 8 Haziran itibariyle yayımlanan karar, yayımını takip eden 30’uncu günde yürürlüğe girecek.

GSR UYGULAMASI DA AYNI TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Öte yandan Avrupa Birliği tarafından yeni otomobiller için zorunlu hale getirilen 'Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR)' Türkiye'de 7 Temmuz'da yürürlüğe girmeye hazırlanıyor.

Bu durumdan hazırlıksız yakalanan otomobil markaları, ellerinde bulunan binlerce stoku eritmek için kampanyalara ağırlık veriyor. Ancak bir yandan da GSR'nin yürürlüğe gireceği tarihin ertelenmesi için de görüşmeler devam ediyor.

Eğer 7 Temmuz tarihi ertelenmezse, Türkiye'de GSR'ye uymayan sıfır otomobillerin satışı imkansız hale gelecek. Markaların ellerinde kalan eski özelliklere sahip araçlar ise, her bir markanın bir önceki yılki toplam satışının yüzde 10'unu geçmeyecek sayıda satılabilecek.

OTOMOBİL FİYATLARI ARTAR MI?

Otomobil sektörü temsilcileri alınan peş peşe kararlara ilişkin Mynet'e yaptığı değerlendirmesinde piyasada dengelerin tümden değişeceğini dile getirdi. Ayrıca hem sıfır otomobil hem de ikinci el arabada fiyatların otomatik olarak artacağını kaydettiler. Ayrıca Çin’den gelen otomobillerin fiyat avantajı olduğunu belirten sektör temsilcileri bu karar ile ortadan kalkacağına vurgu yaptılar.