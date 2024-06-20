Şimdi ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 3 bin lira olarak öneri verdiği ve her yıl değerleme oranında artması talep edildiği konuşuluyor.

Yurt dışına çıkış harcı ne kadar olacak? Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) yeni vergi paketine dair öneri ve tahminlerine göre, mevcut durumda 150 TL olan harcın 3 bin TL'ye yükseltilmesi öneriliyor.

Öneride dikkat çeken bir detay da harcın her yıl yeniden değerleme oranında artırılması talebi. Bu öneri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışına çıkışında ödenecek harcın ciddi bir artışla karşı karşıya olabileceğini gösteriyor.

Geçtiğimiz yıllarda 1500 lira olacağı konuşulan harç, şimdi 3000 lira olabilir mi? Bu sorunun cevabı, yakın zamanda yapılacak olan yeni vergi düzenlemelerinde netlik kazanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları, çıkış harcına zam hazırlığının doğru olduğunu ancak rakamın henüz netleşmediğini belirtmişti. Bu durumda, önümüzdeki dönemde yapılacak açıklamaların ve düzenlemelerin nasıl bir sonuç doğuracağını göreceğiz.

Öte yandan, çıkış harcının yıllar içindeki değişimi de dikkat çekiyor. 2019'dan 2022'ye kadar 50 lira olan harç, Mart 2022'de 150 liraya yükselmişti. Bu değişimlerin, vatandaşlar ve ekonomi üzerindeki etkileri yakından takip ediliyor.