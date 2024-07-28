Yurt dışı çıkış harcındaki büyük artış, vatandaşların seyahat planlarını etkiliyor.

Harç bedelinin 150 TL’den 500 TL’ye çıkarılması, hangi kişilerin bu ücreti ödemesi gerektiğini ve kimlerin muafiyet kapsamına girdiğini merak ettirdi.

Bu konuda net bilgi ise TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'tan geldi.

Mehmet Muş, yeni düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada, harç artışından kimlerin muaf olacağını açıkladı.

Yurt dışı harcından muaf olan kişiler

TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş’un açıklamasına göre bu kişiler yurt dışı çıkış harcı ödemekten muaf tutuldu?

· Yurt dışında oturma izni olanlar

· 7 yaşından küçük çocuklar

· Pasavan sahipleri ( Sınır bölgelerinde yaşayanlar için verilen belge)

· KKTC’ye gidenler