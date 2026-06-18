Her hafta düzenli olarak bölgenin coğrafi değerlerini keşfeden dernek üyeleri, bu haftaki programları kapsamında Cilo Dağları, Doski Vadisi, Sat Gölleri ve Cennet-Cehennem Vadisi'ni aynı gün içinde ziyaret etti. Yaklaşık 20 kişilik dağcı grubu, zorlu ve bir o kadar da görsel şölen sunan rotalarda uzun soluklu bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan YEKDASDER Başkanı Hakan Zanyar Aykut, bölgenin eşsiz coğrafyasını ve turizm potansiyelini öne çıkarmak için her hafta yeni rotalar belirlediklerini ifade etti. Aykut, profesyonel bir ekiple bölgenin en sarp ve güzel noktalarında yürüyüş yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hafta 20 kişilik ekibimizle ilk olarak Cilo Dağı'nı gezdik. Ardından arkadaşlarımızla birlikte bölgenin eşsiz coğrafyasında harika bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Rota üzerinde yer alan köylerde de vatandaşlarımızla bir araya gelerek doğa bilinci üzerine sohbetler ettik. Yüksek rakımlı parkurların ardından Doski Vadisi ile Sat Gölleri'ni de gezdik. Bölgenin doğa sporlarına elverişli bu muazzam güzelliklerini keşfetmeye ve tanıtmaya devam edeceğiz."