Van’da I. Van Gölü Kitap ve Kültür Günleri düzenlenecek. Van Gölü’nün eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte, kitaplar, yazarlar, şairler ve okurlar bir araya gelecek.

Organizasyon, geleneksel kitap fuarlarının ötesine geçerek kültür, sanat ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini de kapsayan geniş bir program sunacak.

YAZARLAR VE OKURLAR BULUŞACAK

Etkinlik kapsamında çok sayıda yazar, şair, eğitimci, akademisyen, tarihçi ve polisiye yazar, okurlarıyla bir araya gelecek. Katılımcılar, stantlarda sergilenecek kitapları inceleyebilecek, satın alabilecek ve yazarlarla tanışma fırsatı bulacak.

SÖYLEŞİLER VE ŞİİR DİNLETİLERİ DÜZENLENECEK

İki gün boyunca farklı konu ve konukların yer alacağı söyleşiler gerçekleştirilecek. Ayrıca şiir dinletileri ile edebiyatseverlere kültürel bir şölen sunulacak.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLER

Kitap ve Kültür Günleri’nde yüz boyama, ebru sanatı, kaligrafi ve mizahi drama gibi çeşitli atölye ve etkinlikler de düzenlenecek. Çocuk etkinlik alanlarında minikler hem eğlenecek hem de öğrenme fırsatı bulacak.

20-21 Haziran 2026 tarihlerinde Van’ın Edremit ilçesindeki Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlik, iki gün boyunca 10.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.