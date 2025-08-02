Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" programı kapsamında 22 Ağustos-29 Eylül tarihleri arasında birçok ilde kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek. Şenliğin ilk durağı ise Hakkari olacak.

22 Ağustos’ta başlayacak etkinlikler çerçevesinde tiyatro, opera, sinema gösterimleri, konserler ve sanat atölyeleri düzenlenecek. Hakkari ve Yüksekova’da halkla buluşacak sanatçılar ve etkinlik takvimi belli oldu.

Hakkari ve Yüksekova konser takvimi şöyle: "22 Ağustos: Murat Dalkılıç – Hakkari / Eski Belediye Alanı, 23 Ağustos: Bengü – Hakkari / Eski Belediye Alanı, 25 Ağustos: Yudum – Hakkari / Eski Belediye Alanı, 26 Ağustos: "Yüreğimdeki Türküler" grubu – Hakkari / Eski Belediye Alanı, 29 Ağustos: Merve Özbey – Yüksekova / Eski Yüksekova Stadyumu, 30 Ağustos: Oğuzhan Koç – Yüksekova / Eski Yüksekova Stadyumu, 1 Eylül: "Dilimdeki Türküler" grubu – Yüksekova / Eski Stadyum, 2 Eylül "Türkülerle" grubu – Yüksekova / Eski Stadyum."

Bunun yanı sıra çocuklara özel tiyatro gösterileri de 22-28 Ağustos tarihleri arasında Hakkari Merdan Şehir Stadyumu’nda sahnelenecek.

Şenliğin diğer illerdeki tarihleri şöyle: "Tunceli / 5 - 11 Eylül Şırnak / 12 - 18 Eylül Bingöl / 19 - 25 Eylül Bitlis / 22 - 28 Eylül."

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu etkinliklerle Anadolu’nun farklı şehirlerinde kültürel hayatı canlandırmayı ve sanatın her alanda erişilebilir olmasını amaçlıyor.