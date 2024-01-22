Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yüksekova ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyü yolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti.

Kar yağışının etkisini artırması ise ulaşımı vurdu ve yollar kapandı.

Yolun kapalı olması nedeniyle Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kar tünelleri şaşırttı

7 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.

Açılan yollarda 7 metreyi aşan kar tünelleri ise görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.