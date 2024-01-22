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31 Mart yerel seçim hazırlıklarına devam eden HÜDAPAR, Van’da bugün aday tanıtım programı düzenleyecek. HÜDA-PAR’ın programda Van dahil birçok ilin adayını açıklaması bekleniyor.

HÜDA PAR, Van’da kendi adaylarıyla yerel seçimlere girecek.

Edremit Uygulama Otelinde yapılacak olan ve HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun katılacağı aday tanıtım programında başta Van olmak üzere bazı il ve ilçelerin belediye başkan adaylarının tanıtılması bekleniyor.

HÜDA PAR Van Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Avukat Mehmet Mehdi Oğuz başvuru yaparken, İpekyolu ilçesinde Bedri Bor, Tuşba ilçesinde Faruk Tasan, Muradiye ilçesinde ise Kazım Bilici aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.