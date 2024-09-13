Çeşitli illerden gelen toplam 88 firmanın katıldığı Van Gurme ve Gastronomi Fuarı ilgi görüyor.

Van TSO tarafından oluşturulan Van haritası üzerinde ilçelere ait kavut, kuzu kulağı, siyabu, catır, heliz, mendi, sirmo, Gevaş fasulyesi, Edremit elması, Alaköy kavunu, Canik tuzu, Bahçesaray tatlı elması, Çatak cevizi ve balı, otlu peynir gibi birçok ürün sergileniyor.

Ziyaretçiler, stantları tek tek dolaşarak illerin yöresel ürünlerinin tadına bakma imkanı bulurken, aynı zamanda alış veriş de yapabiliyor.

Çeşitli etkinlikler ve yarışmaların da düzenleneceği fuar 15 Eylül 2024 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.