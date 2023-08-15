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Yıllar önce Van Gölü’nde balıkçılık yapan İsmail Zorlu, yıllar sonra tekneyle balık tuttuğu yerlere yürüyerek gezdi. Çocukluğundan beri baba mesleği olan balıkçılıkla uğraşan Zorlu, balık neslinin azalması ve Van Gölü sularının çekilmesiyle balıkçılığı bırakıp devlet kurumun da çalışmaya başladı.

Yıllar sonra bir vesileyle gezi gayesi ile geldiği alanda tekneyle balık tuttuğu yere gelen Zorlu, hayretler içinde kaldı. Kuraklık nedeniyle suların çekildiği Van Gölü’nde mikrobiyalitler de gün yüzüne çıktı.

Mikrobiyalitlerin olduğu yerde daha önce tekneyle balık tuttuğunu söyleyen Zorlu, “Şuan gezdiğimiz alanda yıllar önce tekneyle gelip balık tutuyorduk. Suların çekilmesiyle buralar bir tarlayı andırıyor artık. Şuan Van Gölü’nün yüz ölçümünün de değiştiğine şahit oluyoruz” dedi.

Balık tuttuğu alanda çok duygulan ve mikrobiyalitleri inceleyip alanda gezerek hatıralarını canlandıran Zorlu, “Çelebibağı Mahallesi sakinlerindenim. Şu anda gördüğümüz alan eskiden balık çekilen bir bölgeydi. Kayıklar buraya yanaşır balıklar karşı taraftan yüklenirdi.

Şu anda mikrobiyaliklerin oluştuğu bölge kayıkla geçilen bir bölgeydi. Şimdi ise kuşların beslenme alanı olmuş. Suyun çekilmesi de yaklaşık 1 kilometreyi geçmiş durumda. Eskiden şuan bulunduğumuz alanda kayıkla geziyorduk, şimdi ise gözümüzün görebileceği kadar ileriye gitmiştir. Suyun çekilmesiyle mikrobiyolitler de gün yüzüne çıkmış oldu.” diye konuştu.İHA