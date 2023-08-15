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Geçen hafta Türkiye'nin ortodoks politikalara dönmesi durumunda not artışı olabileceği mesajını veren Moody's şimdi de Türk bankalarının görünümünü değiştirdi. Moody's, Türk bankacılık sistemi için görünümü negatiften durağana yükseltti.

"TÜRK BANKALARI İÇİN FAALİYET ORTAMI ZORLU VE DEĞİŞKEN"

Moodys tarafından yapılan açıklamada, "Türk bankaları için faaliyet ortamı zorlu ve değişken olmaya devam etmektedir. Hükümetin politika yapımında ortodoksluğa dönmek için attığı ilk adımlar Mayıs 2023'teki seçimler Türk bankaları için faaliyet koşullarını destekleyici niteliktedir.

Kârlılık normalleşecek 2022'de kaydedilen zirvelere kıyasla azalmış olsa da yine de güçlü kalmaya devam etmektedir. Bankaların dış finansmanı pozisyonu ve dolarizasyon seviyeleri iyileşti ve likiditenin, özellikle de yabancı para birimi, yeterli kalması için" denildi.

BANKA HİSSELERİNDE YÜKSELİŞ

Moody's açıklaması öncesinde BIST bankacılık endeksinde düşüş yaşanıyordu. Dünü 7.179 puandan tamamlayan BIST bankacılık endeksi öğlen saatlerinde 7000 puana kadar gerilemişti. Moody's'in görünüm açıklamasının ardından ise endeks 7.300 puanı aştı. TSİ 15.30 itibarıyla bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 2'yi buldu.

GEÇEN HAFTA NOT ARTIŞI SİNYALİ VERMİŞTİ

Moody's, geçen hafta da Türk ekonomisine ilişkin yayınladığı analizde "Ortodoks politikalara geçiş sürdürülürse ve makro dengesizliklerde düzenli bir azalmaya yol açarsa, görünüm pozitife dönebilir ve not yükseltilebilir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Söz konusu raporla ilgili bir değerlendirme yapan Bakan Şimşek,"Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz." demişti.

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