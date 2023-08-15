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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu delege sistemi karşısında şansı olmadığını anlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzünü İstanbul'a çevirdi.

Düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren İmamoğlu, "İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum" dedi.

İmamoğlu bu sözlerine partiler üstü bir ittifak kurarak İstanbul'u ikinci kez kazanacaklarını ekledi.

İLK YORUM HDP'DEN

Bu gelişmeye ilk yorum HDP'den geldi.

Konuya ilişkin Duvar'dan Ceren Bayar'a konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, önceliklerinin kendi ittifakları olan Emek Özgürlük İttifakı’nı geliştirmek olduğunu belirterek seçim ve ittifak konuşacak zamanın henüz gelmediğini söyledi.

Kafa hep Bizans: İmamoğlu ‘İstanbul’u savunmak için yeniden adayım’ dedi. ..Kafa hep Bizans: İmamoğlu ‘İstanbul’u savunmak için yeniden adayım’ dedi. ..

Gündem

"BİR SUDA BİR DEFA YIKANILIR"

HDP'nin CHP adayları için aday çıkartmadığı seçim dönemlerini hatırlatan Türkmen şöyle konuştu:

"Geçmiş belediye seçimleri ve son genel seçimler bu muhasebenin bir parçası. Sağlıklı bir geçmiş seçim muhasebesi yapmadan geleceğe dönük eğilim oluşturmak yanlış olur. Geçmiş seçimleri düşününce şu söz de akla geliyor; ‘Bir suda bir defa yıkanılır ve bizim için önemli olan HDP’nin politik çizgisini büyütmek."

kaynak:süperhaber